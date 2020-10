Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup, mener at en øget indsats på dagområdet kan gøre, at færre afgangselever dumper i dansk og matematik. Foto: Pressefoto

Helsingør dumper i dansk og matematik: Med på ny skrækliste

Afgangseleverne i Helsingør er blandt de dårligste i landet, når det kommer til dansk og matematik. Det afslører en ny analyse fra Dansk Industri med tal fra Udannelsesstatistik. I den treårige periode fra 2016-2019 formåede kun 85 procent af kommunens afgangselever at bestå både dansk og matematik. Der er kun fem kommuner på landsplan, der har dårligere procental for perioden, heriblandt Langeland Kommune der ligger sidst på listen med et procental på 79. Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Gitte Kondrup (S) erkender, at der er et problem.