Mette Møller er 42 år, og har i et Facebook-opslag i går appellerede til, at man hjælper med indkøb til dem, der er forhindret. Det har fået flere til at melde sig under hendes faner og tilbyde deres hjælp.

Helsingør-borgere går sammen om at bringe mad ud

Statsministerens besked om at lukke Danmark ned, har fået flere lokale borgere til at gå sammen om at bringe mad og fornødenheder ud til borgere, der er i karantæne eller ikke har mulighed for at handle ind.

- Jeg sad derhjemme i køkkenet, da Statsministerens pressemøde kørte inde på tv'et og tænkte, at det nok var de samme meldinger som til pressemødet i forgårs, men da jeg hørte hendes ord, forstod jeg alvoren, og smed hvad jeg havde i hænderne, siger Mette Møller, der bor i Helsingør, om gårsdagens historiske udmelding fra Mette Frederiksen om at lukke Danmark ned de kommende 14 dage som en konsekvens af coronavirusset.

Allerede kort tid efter reagerede Mette Møller, der er uddannet pædagog og sygeplejesker, med et opslag på Helsingør-gruppen på Facebook.

Her tilbud hun, at hun kører ud med mad, medicin og andre fornødenheder til de personer, der har brug for det, og appellerede til at helsingoranerne står sammen i disse tider.

Og det var en appel som mange borgere i byen hurtigt tog til sig.

- Der er cirka ti, som har skrevet og fortalt, at de også gerne vil være med til at bringe indkøb ud til folk, der har brug for det. Jeg har kontaktet dem alle og fået deres adresser og så videre, så vi kan koordinere, siger Mette Møller, der arbejder på en institution for døgnanbragte unge og derfor skal møde på arbejde som sædvanligt.

Og flere har også givet initiativet flere gode ord med på vejen.

- Flere har sagt, at det er en god idé, og at de vil stille op og hjælpe. Nogle har også sagt, at det er rart, at der endelig er nogen, som tager det alvorligt, siger hun og fortsætter:

- Nogle vågnede måske op i går.

Hvis man også vil bidrage og bringe indkøb ud, kan man kontakte Mette Møller eller Facebook-gruppen Covid-19 Hjælp Nordsjælland.

Frederiksborg Amts Avis arbejder på en kommentar fra dem.