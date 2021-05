Helsingør anno 1801: - Vigtigt skuespillere ikke skræmmer folk væk

Se billedserie Der bliver gang i gaden og finurlige øjeblikke, når frivillige og skuespillere til sommer tager Helsingør tilbage til år 1801. Her er en konsul faldet i snak med en torvekone. Foto: PR-foto

Til sommer sender Museerne Helsingør skuespillere på gaden, som skal genskabe stemningen fra byen anno 1801, hvor særligt Øresundstolden formede bylivet

Helsingør - 26. maj 2021

Hvis du bliver prikket på skulderen af en soldat, råbt an ad en torvekone eller spankulerer direkte ind i en bredskuldret sømand, så løb ej skrigende bort. For så er du sandsynligvis stødt på en af Museerne Helsingørs skuespillere, der fra 28. juni befolker byens stræder.

De portrætterede personer levede i 1800-tallet, men nu har Museerne Helsingør atter vakt dem til live. De skal skabe »røre i gaden«, lyder det og levendegøre den historiske bykerne, som netop rummer mange bygninger, der står stort set som for 200 år siden.

David Høyer er leder af Museerne Helsingør, og han håber turisterne og de lokale vil tage godt imod denne anderledes måde at få serveret historien på.

- Vi vil formidle historien med nogle anderledes greb. Vi vil give folk en oplevelse, når de går rundt i byen, så de kommer med på en tidsrejse, hvor de kan møde historiske personer, der interagerer med dem, siger David Høyer.

Skuespillerne kommer blandt andet fra Hamlet Scenen, og de vil dagligt skabe opsigt i løbet af sommerferien, som en del af et overordnet program med titlen »Sommer i Sundtoldsbyen«.

Inspiration fra Den Gamle By Da det for andet år i træk ikke er muligt at afholde det stemningsfulde Sundtoldsmarked, har Museerne Helsingør tænkt i nye formater og valgt at strække programmet ud over hele sommeren. Programmet byder på en masse forskellige aktiviteter, foredrag og byvandringer, der alle fokuserer på sundtoldens positive og mindre positive betydning for Helsingør og dens borgere.

Og hertil kommer altså det impulsivt-prægede skuespil, som eksempelvis museet Den Gamle By i Aarhus i flere år har benyttet sig af med stor succes:

- Inspirationen kommer mange steder fra. Den Gamle By er et eksempel på et sted, hvor de gør det rigtig godt, så det er ikke unikt i den forstand, at det er set før andre steder. Men vi spurgte os selv; skal vi formidle døde bygninger, eller skal vi prøve at levendegøre det? siger leder David Høyer, der påpeger, at det dynamiske skuespil også egner sig særligt godt i coronamæssig kontekst.

Grænseoverskridende Selvom lignede koncepter før har været en succes andre steder, er det ikke nødvendigvis alle og enhver, der synes, det er fuldstændig fantastisk at blive konfronteret med skuespil i det offentlige rum. Skuespillerne kommer nemlig i højere grad til at interagere med den forbipasserende på gaden - end internt med hinanden. Det kan for nogle føles grænseoverskridende, og derfor er det afgørende, at skuespillerne er ordentlig instrueret og fornemmer om det mere eller mindre uindviede publikum er med på legen.

- Det er klart, det er vigtigt, at de er instrueret, så de ikke skræmmer folk bort. Vi er opmærksom på, at vi er i offentligheden, så der kommer ikke til at ligge pestbefængte personer rundt i bybilledet - det bliver sobert, lyder det fra overordnet leder af Museerne Helsingør David Høyer.

Museerne Helsingør består af Helsingør Bymuseum, Skibsklarerergaarden og Værftsmuseet, og Øresundstolden var en skibsafgift fra år 1429 til 1857, som blev opkrævet ved passage mellem Helsingør og Helsingborg.

