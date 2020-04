Helsingør Teater har i tre år stået for den kunstneriske ledelse af den engelske gadeteaterfestival, som nu er aflyst. Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: Helsingør Teaters aktiviteter i England er aflyst Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør Teaters aktiviteter i England er aflyst

Helsingør - 28. april 2020 kl. 20:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør: Kystbyen Skegness er et af Englands hotspots for indlandsturisme, en tradition, der rækker generationer tilbage, hvor minerne i The Midlands lukkede i en uge på skift, for at minearbejderne kunne få fyldt deres lunger med den friske havluft. Minerne er for længst lukkede, men sommerturismen er fortsat og hvert år planlægger hundredetusindvis af engelske lavindkomstfamilier stadig deres ferie i Skegness.

Kunstnerisk ledelse

I 2018 blev SO Festival en del af National Portfolio Organisations under Arts Council England, og den kunstneriske ledelse af festivalen overgik til Jens Frimann Hansen og Helsingør Teater, baseret på det festivalkoncept man allerede havde udviklet på gadeteaterfestivalen PASSAGE i Helsingør. Et koncept, der bygger på en udfordring af eksisterende kunstneriske formater, et stærkt internationalt kunstnerisk program, internationalt samarbejde, en mangeårig satsning på teater i almennyttige boligområder og reel inddragelse af lokale borgere som ikke er en del af kulturlivet.

Vellykket samarbejde

Samarbejdet med SO-Festival var så vellykket, at Helsingør Teater i 2020 desuden blev bedt om at levere et internationalt gadeteaterprogram til den nærliggende by Grimsby. Desværre blev festivalen, der skulle have fundet sted i juni, også aflyst på grund af COVID-19. Festivalen var en del af Arts Council England programmet "Cultural People and Places" med et samlet budget på mere end 20 millioner pund.

- Der har altid været en stor interesse for Helsingør i England, men i disse år, hvor Arts Council England investerer store summer i udkantsområder, har man også fået øjnene op for, hvordan kulturinvesteringer har forandret en by som Helsingør, siger teaterleder Jens Frimann Hansen.

Digital konference

Som erstatning for SO Festivalen i Skegness arbejder Helsingør Teater nu på at gennemføre en digital konference om teater i det offentlige rum og udkantsområder i samarbejde med Arts Council England, fonden Magna Vitae Trust for Leisure and Culture og BBC.

SO Festival har hvert år præsenteret et internationalt gadeteaterprogram i byerne Mablethorpe og Skegness.

Netop disse byer ligger henholdsvist nummer et og to på den liste over byer i England, der forventes at blive hårdest ramt som følge af Covid 19 krisen.