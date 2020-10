Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum og Sanne Graulund synger og fortæller historien om Emma Gad i stykke "Emma ude af takt". Foto: Gudmund Tai

Helsingør Teater sætter flere billetter til salg

Helsingør - 06. oktober 2020 kl. 15:02

Da Helsingør Teater i slutningen af august frigav efterårets forestillinger til årskortholdere, forsvandt langt de fleste billetter med det samme. Men nu er der godt nyt, lyder det fra teatret.

Nu er publikumskapaciteten på Kulturværftets store scene blevet grundigt gennemgået endnu engang, og selvom der naturligvis har været et skarpt øje på både afstandspladser og m2 pr. person, er det blevet både muligt og forsvarligt at placere flere publikummer i salen - og dermed sætte billetter i almindeligt løssalg.

Særligt efterårets to forestillinger fra Folketeatret nyder godt af dette, og Helsingør Teater håber, at de publikummer der gik forgæves efter billetter i august nu kan nå at fange en billet!

I "EMMA UDE AF TAKT" tager de seks skønne kvinder fra succes-forestillingen Lillys Danmarkshistorie nu fat på Emma Gads dannelseshistorie "Takt og Tone", der første gang blev udgivet for over 100 år siden.

"Emma gad. Nu gider vi igen! Folk omkring os har jo glemt, hvordan man opfører sig, ikke sandt! Så der er god grund til at genopfriske regler for den gode opførsel." For hvordan forholder man sig til børn og eks'er i forbindelse med skilsmisse? Hvad gør man, hvis man ikke bryder sig om sin søns valg af hustru?

Med humoristisk takt og velkendte toner synger og fortæller bl.a. Birgitte Raaberg, Pia Rosenbaum og Sanne Graulund historien om Emma Gad og vor tids forhold til gyldne leveregler 23. oktober kl. 19:30

I forviklingskomedien DEN GERRIGE, kan gnieren Harpagon slet ikke tøjle sin angst for, at nogen skal stjæle fra ham. Hans mistænksomhed driver gæk med ham, og han dækker febrilsk over, at han har en stor pengekiste gravet ned i sin have. Hans børn og tjenere er opdraget til at spare, hvor der spares kan: »Hvorfor dog gå med paryk, når man kan nøjes med sit eget hår, der gror ganske gratis«.

Han er en gnier af den værste slags, som elsker sine penge højere end sine børn, og de to søskende og deres tjenere må sætte alt ind på at gøre op med deres fars tyranni. Molières klassiker fra 1668 kommer til live med Folketeatrets store ensemble på Kulturværftet 5. november kl. 19:30.

Det skal være trygt at gå i teatret, og Helsingør Teater følger myndighedernes påbud og anbefalinger i tæt samarbejde med spillestederne og deres personale. Bevæbnet med håndsprit, god afstand og et ansvarligt publikum har sæsonen indtil nu været en stor succes, med en lang række mindre forestillinger og et fantastisk publikum.

Der rengøres og desinficeres før, efter og mellem alle forestillinger. Der sikres afstandspladser og et reduceret antal pladser i salene.

Billetter sælges på helsingor-teater.dk