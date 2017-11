Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet under Ellen Trane Nørbys Undervisningsministerie (billedet), der nu sætter lup på blandt andre Helsingør Privatskole. Foto: Thomas Olsen

Helsingør Privatskole sat under tilsyn

Den muslimske friskole, Helsingør Privatskole på Fabriksvej, er sat under tilsyn af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Fredag fik Helsingør Privatskole på Fabriksvej besøg af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, da skolen sammen med tre andre friskoler er sat under tilsyn. Det skriver Kristeligt Dagblad.

I en mail til Frederiksborg Amts Avis oplyser styrelsen, der hører under Undervisningsministeriet, at der føres et såkaldt tematisk tilsyn på Helsingør Privatskole. Tilsynet har fokus på frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet i friskoleloven. Kravet om overholdelse af frihed og folkestyre blev pålagt friskoler 1. januar i år, og handler i korte træk om, at friskolerne skal undervise i overensstemmelse med danske værdier. Kravet om uafhængighed handler om, at skolen som selvejende institution skal være uafhængig af eksterne interesser.