De populære fællesspisninger i Toldkammeret er et af de arrangementer, der rammes af de nye coronavirus-initiativer. Foto: SPLITART.DK

Helsingør Kommune aflyser alle sine egne arrangementer

Helsingør - 10. marts 2020 kl. 18:34 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For at forebygge spredning af smitte med coronavirus aflyser Helsingør Kommune nu alle ikke nødvendige arrangementer. Det betyder eksempelvis, at koncerter, film og foredrag på Kulturværftet er aflyst - blandt andet den ellers udsolgte koncert med Niels Hausgaard onsdag aften. De populære fællesspisninger og de planlagte kulturelle arrangementer i Toldkammeret er eksempelvis op0gså aflyst og i det hele taget er kommunens egne ikke nødvendige arrangementer aflyst. Det oplyser kommunen tirsdag aften i en pressemeddelelse.

Kommunens krisestab med borgmester Benedikte Kiær i spidsen var tirsdag samlet, og h er blev en række forholdsregler besluttet i et forsøg på at foreby7gge og bremse smitten.

- Vi er i disse dage vidne til en hastig forøgelse af antallet af smittede med coronavirus i Danmark. I Helsingør kommune tager vi situationen meget alvorligt og er optaget af at være med til at forebygge smittespredning. Kommunens centre har derfor gennemgået alle kommende arrangementer, og har besluttet af aflyse alle Helsingør Kommunes arrangementer i marts måned, der ikke er nødvendige, forklarer Benedikte Kiær.

Beslutningen fra kommunens krisestab lyder i første omgang således:

1) Alle Helsingør Kommunes egne ikke nødvendige arrangementer aflyses

2) Helsingør Kommune anbefaler at aflyse eller udskyde alle arrangementer - også i ikke-kommunalt regi - der retter sig mod ældre borgere samt borgere med kronisk sygdom og anden alvorlig sygdom

3) Helsingør Kommune opfordrer alle andre arrangører til nøje at overveje nødvendigheden af hvert enkelt arrangement herunder forholde sig til 1) målgruppen for arrangementet (ældre eller syge deltagere?), 2) hvilke forhold man afvikler under (inde/ude, tæt samvær, hygiejne mv) og 3) er der deltagere fra andre lande? Derudover skal alle arrangører holde sig nøje orienteret om udmeldinger fra myndigheder samt tænke i forebyggelse (fx håndsprit og afstand mellem deltagere) hvis ikke et arrangement aflyses.

4) Arrangementer i Helsingør Kommunes faciliteter vil de kommende dage blive risikovurderet og kan på den baggrund blive aflyst

Beslutningen gælder i første omgang til udgangen af marts 2020. Hermed følger kommunen anbefalingerne fra statsministeren og øvrige centrale myndigheder.

Borgmester Bendikte Kiær beklager den drastiske udmelding.

- Vi ved, at både deltagere og medarrangører rundt omkring i kommunen er rigtig kede af situationen. Men vi regner også med, at der er forståelse for vores beslutning. I Helsingør Kommune skal vi passe ekstra meget på hinanden i den kommende tid og huske at også raske og ressourcestærke kan bringe smitte videre. I den nuværende situationen skylder vi hinanden og ikke mindst vores ældre, syge og udsatte borgere at gøre alt for at undgå og bremse smittespredning, siger Benedikte Kiær.

Hun forudser også trængsel på blandt andet Helsingør Motorvejen i den kommende tid.

- Jeg forstår på statsministerens udmelding, at der venter trangere tider for rejsende med offentlig transport. Og som Helsingør-borger må man nok også forudse det samme på Helsingør Motorvejen. Jeg ved, hvor meget Kystbanen, metroen og motorvejen fylder i hverdagen for de mange pendlere i kommunen, og jeg håber at også det finder de bedst mulige løsninger for hver enkelt, lyder det fra borgmesteren.