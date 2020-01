Send til din ven. X Artiklen: Helsingør Kommune: Sådan kan du droppe de farlige sprøjtemidler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helsingør Kommune: Sådan kan du droppe de farlige sprøjtemidler

Helsingør - 11. januar 2020 kl. 04:31 Af Simon W. Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har i en årrække ikke været brugt sprøjtemidler med pesticider på størstedelen af Helsingør Kommunes områder. Nu er kommunen gået ind i en ny kampagne, der skal inspirere borgerne til at droppe farlige sprøjtemidler og få en giftfri have.

Det er kun på området ved Helsingør Golf Club, at der bliver brugt sprøjtegift til at pleje græsarealerne. Ellers er kommunen stort set giftfri. Siden 1998 har kommunen nemlig arbejdet aktivt på mindske brugen af giftige sprøjtemidler, og nu vil de gå skridtet videre. Det fremgår af den nyeste dagsorden i By,- Plan- og iljøudvalget, at kommunen vil tilmelde sig kampagnen Giftfri Have, der er en del af Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi. Det skal der nu stemmes om ved mødet den 13. januar.

En af fordelene og årsagerne til at kommunen gerne vil være en del af kampagnen, er for at motivere byens borgere til selv at gå den giftfrie vej.

- Kommunen kan sende et klart signal til borgerne og omverdenen om, at kommunen gør en aktiv indsats for natur, miljø og grundvand og bekymrer sig for borgernes sundhed og trivsel. En tilmelding til kampagnen kan motivere private haveejere, foreninger og lokale virksomheder til at droppe brug af gift på egen grund, står der således i dagsordenen.

Der er dog også en række udfordringer ved at tilmelde sig kampagnen. På nuværende tidspunkt bliver invasive arter, såsom bjørnekrog og japansk pileurt, bekæmpet mekanisk. Det vil sige, at man ved beskæring, afskærmning og rodstikning forsøger at inddæmme og udrydde dem uden brug af pesticider.

Det er Nordsjællands Park og Vej som står for driften af alle offentlige arealer i kommunen.

Kampagnen Giftfri Have har mere end 20.000 private hustande og indtil nu tolv kommuner tilmeldt. Kampagnen kører på ubestemt tid.