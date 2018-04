Helsingør Handel afløser Cityforeningen

- Bestyrelsen vil i den kommende tid komme rundt til medlemmerne og tage en snak om Helsingør Handels fremtidsplaner. Bestyrelsen er sikker på, at det giver god værdi for butikkerne at være en del af Helsingør Handel, og det er vigtigt, at vi står sammen og gør den indre by i Helsingør til et endnu bedre sted at handle, lød det på generalforsamlingen.