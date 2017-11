Helsingør Gymnasiums nye ledelse er på plads

Efter et halvt år med konstitueret ledelse har bestyrelsen for Helsingør Gymnasium ansat nyt rektorteam.

- Claus Madsen og Claus Corneliussen er lige, hvad vi har brug for til at føre den positive udvikling på Helsingør Gymnasium videre. Vi får en ledelse med stor erfaring med at drive et gymnasiums planlægning og økonomistyring og begge er samtidig kendt for at lede gennem dialog og involvering af medarbejdere og elever.