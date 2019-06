Helsingør Gospel på Bakken

Koret tropper op med glade korsangere, og leverer det bedste fra deres repertoire: Oh happy day, He´s got the whole World, og andre gospelklassikere krydret med nyere gospelinspireret musik som: People get ready og Ride on King Jesus. Endvidere gode rock klassikere som: In the name of love, knocking on heaven's door og take me to the river.