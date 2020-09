Helsingør Golf Clubs damehold kan vinde DM

Helsingør Golf Clubs damehold kan i denne weekend sikre sig Danmarksmesterskabet i den fineste række, Santander Divisionen, for første gang nogensinde. Holdet bestående af Anna Schmidt, Olivia Grønborg, Kajsa Landstrøm, Mellisa Johansen samt Filippa Guldberg som reserve har en gennemsnitsalder på bare 17 år. Endnu mere imponerende er det, at alle spillerne er af egen avl.

Danmarksmesterskabet foregår i Horsens, hvor der vil blive spillet hulspil. Det er en turneringsform hvor det handler om at bruge færre slag end sin modstander på et hul for at vinde det pågældende hul. Når en spiller eller et makkerpar har vundet så mange huller, at modstanderen ikke kan indhente det med de huller, der er tilbage, så er matchen afgjort.