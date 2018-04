Helsingør Dagblad får ny chefredaktør

Bo Christensen er uddannet journalist fra DJH i 2003. Han har erfaring som skrivende journalist og digital redaktør på BT. Han har arbejdet med kommunikation for Mellemfolkelig Samvirke i Mozambique og været direktør hos Mindjumpers, et social media marketing-bureau.

-Vi har med Bo Christensen fået en chefredaktør, der kommer med ideer og ønsker, der ligger helt i tråd med vores strategi om at udvikle vores titler, så vi kan tilbyde vores læsere og samarbejdspartnere relevante produkter, hedder det i en pressemeddelelse fra administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør for Mediecenter Nordsjælland, Dorthe Carlsen.

- Helsingør Dagblad skal være et fuldt moderne og nutidigt mediehus, der har fokus på at udfordre og udvikle og samtidig skabe glæde og stolthed over vores lokalsamfund. Bo har arbejdet med transformation af det landsdækkende medie i flere år. Bo´s konkrete erfaringer kan være med til at sætte ekstra fart i planerne, forklarer Dorthe Carlsen.

- Når man sidder på et landsdækkende medie, kan man føle sig langt væk fra sine læsere og brugere. I et mediehus, som Helsingør Dagblad er en del af, er man langt tættere på det hele. Det er noget af det, jeg tidligere har savnet og som jeg glæder mig til. Jeg er meget imponeret over de beslutninger, der er taget i forhold til en fremtid for medierne i huset. Og jeg glæder mig til at blive en del af et hold, der er så visionære og modige, siger Bo Christensen i pressemeddelelsen.