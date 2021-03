Helsingør: Byvandring med Erik af Pommern, handel og munke

For 600 år siden var Erik af Pommern konge i hele Skandinavien. Han fik enorm betydning for Helsingør, da han indførte Øresundstolden og gjorde Helsingør til stedet for opkrævningen af tolden. Dermed voksede Helsingør fra en lille by til at blive en af rigets vigtigste købstæder, og købmænd fra hele Europa kom forbi Helsingør. Tilmelding er påkrævet på info@historytours.dk, da der er forsamlingsloft.