HelsingUng åbner Mindfulness-hold

Tankemylder, manglende koncentration, forventningspres eller søvnbesvær. I en stresset hverdag kan det være godt at få en mental pause, også selvom man er ung og på papiret i sin bedste alder. Det er baggrunden for, at Helsingør Kommunes rådgivningstilbud til unge stofbrugere, HelsingUng, åbner op for et mindfulness-hold i det nye år. Mindfulness går ud på at komme i balance og mærke sig selv ved hjælp af meditation, åndedrætsøvelser og kropsøvelser. Det er gratis at deltage i kurset, som mindfulness-instruktør og stress-coach Ulla Holtze står i spidsen for. Første mødegang er onsdag den 24. januar fra klokken 16.30 til 18.00 i HelsingUngs lokaler på Gl. Banegårdsvej i Helsingør, og kurset fortsætter seks onsdag i træk.