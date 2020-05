Hellebæk kirke fylder 100 år - tag en selfie foran kirken

100 års-fejringen udskydes til næste år, men kirken efterlyser folks minder fra den storslåede lille kirke

Det skulle have været en festdag med jubilæumsgudstjeneste hvor biskoppen skulle prædike, og procession fra Langebro til Hellebæk kirke med de to kirkeskibe »Christian« og »Ernst«, som i januar blev taget ned fra deres pladser i kirkerummet for at blive restaureret og rengjort.