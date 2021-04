Helle Rosenø er selv ansat ved et hospital, så hun tog stikket helt roligt: - Jeg har ventet på denne dag. Foto: Philip Horup

Helle Rosenø fik dagens første stik i det nyåbnede vaccinecenter: - Det er en glædens dag

Klokken 12.00 mandag åbnede det nye vaccinationscenter i Snekkersten Hallen, der på to uger er blevet omdannet fra sportshal til nyt centrum for vaccinationsindsatsen i Nordsjælland.

Det nye vaccinationscenter er blandt andet blevet etableret for at aflaste centeret i Hillerød, der har været meget belastet og i perioder bøvlet med meget lange køer.

Nu bliver det desuden lettere for mange nordsjællændere at blive vaccineret, da åbningen af det nye center i Snekkersten for nogle betyder væsentlig kortere transporttid.