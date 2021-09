Klimatilpasningen skal sikre færre overløb ud i Øresund, så eksempelvis badevandet også i fremtiden er af top kvalitet. Først skridt mod færre overløb er en udbygning af Sydkystens Renseanlæg. Foto: Presse Foto: Morten Meldgaard

Helhedsplan på vej: Skal sikre færre overløb og bedre badevand

Planen skal vise, hvilke indsatser, der kan reducere overløb til Øresund og samtidig minimere risikoen for oversvømmelser i boligområder

Forsyning Helsingør arbejder i disse måneder på en såkaldt masterplan for klimatilpasning i Espergærde. Planen er det tekniske forarbejde, og er et bidrag til arbejdet med at revidere Helsingør Kommunes spildevandsplan. Masterplanen vil vise, hvilke indsatser, der vil have størst effekt på at reducere overløb - og hvor der kan skabes rekreativ merværdi i vandløsningerne. Når planen er færdig og offentliggøres sidst på året, vil Forsyning Helsingør informere og præsentere indsatserne i planerne over for borgere og andre interessenter. Herefter er det op til politikerne at prioritere blandt indsatserne i forbindelse med arbejdet med godkendelsen af de kommende årtiers spildevandsplaner. Skriver Forsyning Helsingør i en pressemeddelelse.

- De senere års regnvejr og overløb i Espergærde har med al tydelighed vist, at der er brug for en klimatilpasningsplan, der både kan forbedre badevandskvaliteten i Øresund og minimere oversvømmelserne på terræn. Masterplanen er forudsætningen for, at vi kan gå i gang med en samlet løsning for Espergærde. I planen skitserer vi både de investeringer, som Forsyning Helsingør selv går i gang med, og vi viser, hvor i byen det vil give en effekt, at grundejerne også kommer i gang med separatkloakering, lyder det fra siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, der fortsætter:

- Vi vil samtidig se på, hvor det er muligt at bruge regnvandet rekreativt til for eksempel at skabe nye attraktive mødesteder og nye biotoper for dyr og planter. Når masterplanen foreligger og borgere og interessenter er blevet hørt og inddraget, er det op til politikerne at bestemme, hvor meget, hvor hurtigt og dermed i sidste ende til hvilken pris, det skal iværksættes.

Separatkloakering Byrådet besluttede allerede tidligere i år, at separatkloakering skal være det bærende princip i den kommende spildevandsplan. Det vil sige, at spildevand og regnvand adskilles, så det løber i hver sine rør. Indtil videre er 60 procent af kommunen separatkloakeret, så der udestår en fremadrettet indsats.

Forsyning Helsingør vil i Masterplanen skitsere en plan med 26 etaper, hvor det blandt andet fremgår, hvilke områder af byen, hvor separatkloakering kan komme på tale - og hvilken rækkefølge, der vil give størst effekt i forhold til at mindske antallet af overløb. Der er typisk tale om fælleskloakerede områder fra før 1970.

- Masterplanen er det tekniske forarbejde, hvor vi med afsæt i den faktuelle virkelighed om landskabet, vandløbenes naturlige vej, kloaksystemets placering, boligområder og de registrerede problemområder kan begynde at se på, hvor indsatser er teknisk mulige - og hvor de vil give en konkret effekt. I Forsyning Helsingør er vi allerede selv gået i gang med dele af indsatsen. Det gælder for eksempel ombygningen af Sydkystens Renseanlæg, som fra sommeren 2022 vil kunne rense spildevandet hurtigere og i større mængder. Dermed minimeres risikoen for overløb, forklarer vandchef Allan Bruus i pressemeddelelsen.

De første fem etaper De første fem etaper af planen - gældende for perioden indtil 2025 indeholder kun investeringer foretaget af Forsyning Helsingør. Det drejer sig eksempelvis om ombygning af Sydkystens Renseanlæg, etablering af nye forsinkelsesbassiner - hvor af nogle bliver lukkede og placeret under jorden - samt genbrug af en gammel 1000 kubikmeter drikkevandstank til regnvand. Derudover foregår der årligt både vedligeholdelse og udskiftning af kloaknettet, så det bliver mere fremtidssikret.

Først i etape 6 forventes den egentlig separatkloakering at begynde - herunder den del, der vil berøre de første private grundejere. Samlet set forventes planen at kunne gennemføres i en periode på mellem 15 og 40 år - afhængig af det politiske ambitionsniveau. Det vil koste i omegnen af 885 millioner kroner - hvoraf Forsyning Helsingør forventes at investere langt hovedparten - i omegnen af 755 millioner kroner.