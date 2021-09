Se billedserie At dømme efter fremmødet lørdag eftermiddag her i Toldkammeret, så kommer natur, miljø og biodiversitet til at spille en usædvanlig stor rolle i kommunalvalgkampen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hegn og naturnationalparker fyldte meget til velbesøgt naturdebat Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hegn og naturnationalparker fyldte meget til velbesøgt naturdebat

100 borgere mødte op til nordsjællandske DN-afdelingers møde op til kommunalvalget. På mødet deltog politikere fra tre kommuner

Helsingør - 27. september 2021 kl. 10:33 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Toldkammerets 1. sal var godt fyldt op, da Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Helsingør, Fredensborg, Hillerød og Gribskov havde indkaldt til grønt debatmøde op til kommunalvalget til november.

På podiet var det borgmester Benedikte Kiær(K), udvalgsformand Dan Riise(V) fra Hillerød og udvalgsformand Lars Simonsen(R) fra Fredensborg, der skulle svare på spørgsmål fra både DN's afdelinger, som havde forberedt tre spørgsmål, og fra salen, der viste sig meget spørgelysten.

Gribskovs borgmester Anders Gerner Frost(NG) skulle også have deltaget, men måtte melde afbud.

Men inden spørgsmålene var det tid til 20 minutter med den altid veloplagte 87-årige Jytte Abildstrøm, der gav en personlig opsang om natur og bæredygtighed.

Politikerne tog udgangspunkt i følgende spørgsmål fra DN:

1. Hvordan vil de fire kommuner prioritere hensynet til naturen og det åbne landskab, når nu det åbne landskab inddrages til yderligere til bebyggelse?

2. Hvordan vil kommunerne afhjælpe biodiversitets- og klimakrisen?

Og 3. Vil kommunerne udbygge Det Grønne Danmarkskort, som Naturrådet foreslår?

Borgmester Benedikte Kiær fortalte i sit oplæg blandt andet om, at kommunen som noget nyt har besluttet at undlade at bortforpagte 10 hektar kommunalt jord til traditionelt landbrug, og i stedet anvende jorden til natur- og biodiversitetsformål.

Hun understregede samtidig, at kommunen kun har meget begrænsede muligheder for at bygge i det åbne land, og gerne så byfortætning i et eller andet omfang - selv om det ikke altid var uden udfordringer,

- Vi vil gerne bygge for unge studerende i byen. Det ved vi er noget, som der interesse for, sagde Kiær.

Kiær kom også ind på den eksisterende nationalpark Kongernes Nordsjælland og de kommende naturnationalparker, hvor der er udpeget to mulige placeringer indenfor kommunegrænsen. Det drejer sig om Horserød Hegn og Hellebæk Skov/Hellebæk Kohave.

-Vi er først ved at skrive et svar til ministeriet med fordele og ulemper. I forhold til Horserød Hegn, så ser jeg det ikke for mig, Skoven gennemskæres af en trafikeret vej, og mange, mange borgere bruger stien fra parkeringspladsen, for at gå rundt om Gurre Sø. Omvendt har vi gode erfaringer i Hellebæk Skov med indhegninger og kødkvæg, så her er noget at arbejde med, sagde Kiær, der dog ikke så dyr som elge eller vildheste for sig.

Bygger ved banen Dan Riise fra Hillerød fortalte, at det var vigtigt for den fysiske planlægning at bygge forholdsvis tæt og ved siden af eksempelvis S-banen, som ved den nye bydel Favrholm. Samtidig glædede han sig over, at de imponerende 1.000 boliger, som er på vej, kun i meget lille omfang vil blive bygget udenfor eksisterende bebyggelse.

Udvalgsformanden kunne også fortælle, at kommunen havde lavet en særlig slags målestandard for biodiversitet ved nye byggerier.

Ådal som nyt naturområde Udvalgsformand Lars Simonsen(R) så størst lokalt potentiale i Nive Ådal med arealerne omkring Nive Å, Usserød Å og Langstrup Mose.

- Vi taler meget om det store projekt Søborg Sø, men det her areal er større. Vi stadig i den meget indledende fase, og tror vi kan nå langt med jordbytning. Indtil videre er vi bremset af, at lodsejerne ikke vil sælge til de priser, som kommunen lovligt kan tilbyde, sagde Simonsen.

I forhold til biodiversiteten, så har Fredensborg ligesom eksempelvis Helsingør valgt at undlade at bortforpagte egen jord til klassisk landbrug,

Striden om hegnene Selv om en af de fremmødte til mødet roste de hidtidige naturnationalparker som eksempel Store Vildmose i Jylland, så var hun ret alene om det.

- Jeg har selv været så heldig at opholde mig meget i det jyske. Og jeg synes I skal tage en tur forbi. Det er altså meget velfungerende og trygt, sagde den kvindelige deltager,

Men under den første times debat var hun i undertal. For hegnene var ikke populære - heller ikke blandt mange medlemmer af DN.

- Vi skal have de naturlige forbindelser tilbage mellem områder og kommuner. Vi skal have plads til børnene. Det sidste vi har brug for er hegn, lød det fra en kvinde fra Tisvilde, som frygtede en indhegning af Tisvilde Hegn.

Andre kritiserede manglende tryghed for gæster, børn og ridende. Ligeledes var dyreværnsspørgsmålet også på dagsordenen. Endelig stillede nogle af de fremmødte også spørgsmål ved evidensen bag den såkaldte rewilding-strategi, som ligger bag naturnationalparkerne,

Det er også værd at bemærke, at hegnene også splitter DN. DN Helsingørs formand Helle Øelund er eksempelvis skeptisk og i nogle tilfælde i mod de bebudede hegn. Samtidig er DN's øverste nationael ledelse for projekterne.