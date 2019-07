Mere end 12.500 deltog i årets havnefest - blandt andet Plankedysten, som dette billede stammer fra. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Havnefesten omsatte for næsten to millioner kroner

Helsingør - 30. juli 2019 kl. 10:25 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre forrygende dage med fest var det i går dagen derpå i Hornbæk - og en glædelig en af slagsen. 1.976.000 kroner. Med de forbehold der naturligvis skal tages, når det endelige regnskab endnu ikke er gjort op, er det omsætningsrekord for Hornbæk Havnefest. Så det var en både glad og lykkelig formand for Hornbæk Havnefest, Peter Poulsen, som i går - dagen derpå - kunne takke de mange frivillige, som har stablet hele festen på benene. 400 fik det hele til at klappe - både før under og efter festen, og i går var der travlhed med at retablere havnepladsen, så den ligner sig selv igen.

- Fedt, fedt, fedt lyder det fra Peter Poulsen, når han skal karakterisere Havnefesten anno 2019.

Han var selv ude og pille plakater ned sammen med Peter Storminger.

- Vi har aldrig fået så mange rosende ord med på vejen af p8ublikum. Det var lige fra billetprisen til musikvalget og stemningen, så det glæder os.

Mere end 12.500 publikummer løste armbånd til festpladsen.

- Men vi løb på et tidspunkt tør for armbånd, og derfor er tallet lidt usikkert, forklarer Peter Poulsen.

Indgangen alene gav havnefesten en omsætning på 845.000 kroner.

Sidste år var der kritik af for høje billetpriser og et for dyrt musikvalg, og det er der blevet lyttet til. Måske derfor var der en omsætningsfremgang på 200.000 kroner i indgangen i forhold til året før, hvor den samlede omsætning for hele havnefesten lå på 1,7 millioner kroner.

- De lavere billetpriser har givet flere folk på festpladsen og en øget omsætning, forklarer Peter Poulsen, som også tilskriver det gode vejr en del af forklaringen på den flotte omsætning på knap to millioner kroner.

Flot omsætning i boderne

Stadig med forbehold for det enelige resultat fortæller formanden for Havnefest-komiteen, at ViseVers-teltet omsatte for 270.000 kroner- og det vel at mærke på bare otte timer. Visevers-teltet holder kun åbent fredag og lørdag aften.

Hyttehadet omsatte for 166.000 kroner, det nye veganer-initiativ Fredsfisken rundede de 122.000 kroner, tapas-baren 55.000 kroner, Udsigten 89.000 kroner, Fiskefrikadellen 53.000 kroner Damefrokosten 45.000 kroner og endelig hev den beskedne Ølpølsen 102.000 kroner hjem i omsætning.

Overskuddet kendes først en gang i september og det offentliggøres i forbindelse med det traditionelle Etterslet, som er en velfortjent belønning til de 400 frivillige. Overskuddet går til ungdomsarbejde i Hornbæk Bådeklub og Hornbæk IF samt til forskønnelse og vedligeholdelse af Hornbæk Havn.

Ikke større

Havnefest-komiteen havde i går valgt at fokusere på lokale musiknavne og billigere indgangspriser, og det høstede den meget ros for.

- Jeg går ud fra,. at vi vil videreføre det koncept, men vi har ingen ambitioner om, at Havnefesten skal vokse sig større. 12.500 gæster passer godt - vi går hverken efter 15.000 eller 20.000 publikummer. Det er ikke et mål i sig selv, understreger Peter Poulsen.

Sidste år gav Havnefesten et overskud på 184.000 kroner. Arrangørerne forventer ikke, det bliver mindre i år - tværtimod.

