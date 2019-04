Se billedserie En del af folkene bag Hornbæk Havnefest er fra venstre Julian Isherwood, Jens Hofman, Lotte Lund, Michael Sørensen og Kim Bjærre. Foto: Dorte Møller Rasmussen

Havnefesten går tilbage til det oprindelige

Helsingør - 17. april 2019 Af Dorte Møller Rasmussen

Man skal jo forsøge sig med noget nyt engang imellem, men hvis det ikke dutter, så er det ingen skam at gå tilbage til det oprindelige.

Det er bestyrelsen for Hornbæk Havnefest enige om, og derfor bliver årets brag af en fest ligesom i de gode gamle dage.

Kritikken haglede sidste år ned over havnefesten. Det var alt for dyrt at deltage, et forsalg med billetgebyr vakte modstand og havnefesten var ikke børnefamilievenlig nok, lød en del af kritikken, og det har bestyrelsen taget til sig.

- Der var lidt for meget fnidder sidste år, og det har bestyrelsen nu valgt at lægge bag sig og i stedet koncentrere sig om at lave en havnefest med vægt på traditioner, det kendte og ikke mindst det lokale, lyder det fra folkene bag Havnefesten.

Musik ala Hornbæk

Således kan de optrædende musikere relatere sig til Hornbæk på en eller anden måde, og på scenen kan man hen over de tre dage festen varer opleve blandt andet Souvenirs, Gasbox, Sweet Charlie Five, Læderhalsene, Beverly Hills Orchestra, Sunshine Boys og Poul Halberg & Friends.

Havnefesten finder sted i dagene 26.-27. og 28. juli, og ligesom tidligere år forventes det, at 10.000 lægger vejen forbi de tre dage.

- Hornbæk får sin egen havnefest med sit helt eget udtryk, og udover de lokale musik-islæt betyder det Plankedyst, masser af børneaktiviteter, sildebord, damefrokost., sildekasse-grandprix, og det legendariske slidskeræs, som allerede har en halv snes tilmeldte både - men der er plads til flere, understreges det, .

Forventer stort overskud

Kritikken af sidste års prispolitik betyder, at det koster 80 kroner pr. dag at komme ind for voksne og 40 kroner for børn - uanset programmet. Billetter sælges ved indgangen og ikke i forsalg.

Alligevel forventer havnefestbestyrelsen et overskud i størrelsesordenen 240.000 kroner til ligelig fordeling mellem de fire arrangerende klubber.

Omkring 350 frivillige sørger for at afvikle havnefesten i Hornbæk, og de passer de mange forskellige aktiviteter og boder.

I år bliver der gjort ekstra meget ud af børne-aktiviteterne. Om søndagen kommer Mek Pek med sit store Åh abe-show med Anna Spejlæg og Anton Falk, der blive sildekasseræs med racerkører Thorkild Thyrring som kommentator, og ansigtsmaling, krabberæs og hospitalsklovne er andre af de børnevenlige indslag.

Folkekøkken

I år bliver der ingen Piratbar. Efter fem år har Jens Bertram besluttet at holde en pause, men det betyder ikke at man ikke gå nyde det kulinariske på molen. Denne gang bliver det med «Fredsfisken« - en udløber af det populære Folkekøkkenet Hornbæk, som Kim Bjærre står i spidsen for.

Den nye madbod er tænkt som et hyggeligt og tilbagelænet hjørne, hvor maden er 100 procent vegansk. Desuden bydes der på fællessang og levende musik.

- Vi glæder os til at servere et alternativ til den mad, der ellers kan købes til havnefesten. Alt er pantebaseret, og vi garanterer, at det kommer til at smage godt, forsikrer Kim Bjærre.

Det obligatoriske tivoli kommer heller ikke til at mangle i år, så egentlig er alting ved det gamle.

Hornbæk Havnefest blev første gang holdt i 1881, og det er den ældste gennemløbende havnefest i Danmark - kun afbrudt af nogle år under krigen.

Bag festen står Hornbæk Idrætsforening, Hornbæk Bådeklub, Hornbæk Havneforening og Fonden Hornbæk Havn.

