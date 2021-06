Beboerne på Kronborg Kollegiet havde i et par timer ikke vand i hanerne, men de kan til gengæld snart se frem til, at vandledningen i deres område snart er blevet moderniseret. Foto: Lisbeth Rinda Torp

Havde du intet vand i går? Derfor skete det

Borgerne på Rasmus Knudsens Vej oplevede onsdag aften, at der ingen vand kom ud af hanen. Vandet kom tilbage få timer efter, og der er da heller ikke noget at bekymre sig for, da det blot er Forsyning Helsingør, der renoverer kommunens vandledninger.

Helsingør - 03. juni 2021 kl. 15:26 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Hvis du bor på Rasmus Knudsens Vej og onsdag ville en tur i bad, eller havde brug for en liter vand til kogningen af risene til aftensmaden, undrede du dig formentlig over, at der ingen vand kom ud af hverken vandhanen eller bruseren. Det er der dog en god årsag til.

Lukkede for vandet Forsyning Helsingør lukkede nemlig for vandet i et par timer, da de koblede om, så beboerne i området fremover får vand transporteret af nyere rør lavet af plastik. De gamle rør, der er lavet af stål og jern, har efterhånden fået nogle år på bagen, da de er mere end 50 år gamle. Derfor er Forsyning Helsingør i gang med et større renoveringsprojekt, og det kan betyde, at andre steder i Helsingør også vil komme til at mangle vand på et tidspunkt.

- Vi skifter to procent af vores ledningsnetværk hvert år, hvilket svarer til 5-6 kilometer, for at lave en løbende udskiftning, så vi ikke bare lader det stå til. Vi går efter de ledninger, hvor vi har oplevet lækager, samt de ledninger, hvor kommunen har planer om asfaltbelægning. Det ville være ærgerligt, hvis de laver nye baner eller stier, og der så er en gammel ledning, der sprænger et par måneder efter. Vi planlægger hele tiden med kommunen, og der er udbygninger en del af det, fortæller afdelingsleder i vandafdelingen hos Forsyning Helsingør, Henrik Backe.

Kommunikation er nøglen Måske kom onsdagens mangel på vand som en overraskelse for dig, men Forsyning Helsingør forsøger at gøre deres for at kommunikere ud til borgerne, at der laves arbejde i nærheden, og at vandet derfor kan blive slukket i bestemte tidsrum.

- Vi kommunikerer ud på vores hjemmeside og via SMS. Der er nogle steder, hvor vi kan se, at der er en del ældre mennesker, og ved de steder sender vi et brev ud, hvor vi fortæller, at vi lukker for vandet. Vi er meget glade for at bruge vores SMS-service, men vi ved, at de ældre ikke er helt med på den, og derfor prøver vi at vise så meget hensyn som muligt, fortæller Henrik Backe.

Misfarvet vand På nuværende tidspunkt er der adskillige renoveringsprojekter i gang i kommunen. På Gefionsvej vil der frem til den 11. juni blive renoveret på råvandsledningen, der transporterer vand fra boring til vandværk, og da der er adskillige boringer, er det ikke noget, som borgerne i Helsingør Kommune kommer til at mærke. Derudover vil renoveringen af vandledningen på Rasmus Knudsens Vej løbe frem til den 24. juni, hvor de gamle rør bliver udskiftet med nye PEM-rør. Her kan man risikere, at vandet bliver misfarvet, når der åbnes op for det igen. Det skyldes, at gamle belægninger af kalk, jern og mangan har revet sig løs under forsyningens arbejde. Der er dog ingen sundhedsrisiko ved det misfarvede vand, og vandet bliver igen normalt, når man har ladet vandet løbe i nogle minutter.

Mere renovering Der vil ligeledes være renovering af vandledningen på Fredericiavej, mellem Tordenskjoldsvej og Århusvej. Det løber frem til den 9. juni, og også her vil man kunne risikere, at der bliver slukket for vandet, og at det efterfølgende er misfarvet. Afslutningsvis er der også renovering af vandledningen på Kongevejen, Stengade og Stürups Plads. Her får Forsyning Helsingør hjælp fra entreprenørfirmaet Nordkysten, der vil hjælpe med gravearbejdet. Også her kan man risikere, at der bliver slukket for vandet. Arbejdet forventes færdigt den 9. juni ligeså.