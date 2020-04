Artiklen: Havde drukket for meget og kørte ind i skilt

En 24-årig mand fra Hillerød blev natten til lørdag anholdt i Helsingør og sigtet for spirituskørsel.

Det skete på Kongevejen ud for McDonalds, da den 24-årige kort før klokken 02.30 kørte ind i et skilt på vejen. Den unge mand prøvede efter påkørslen at stikke af fra stedet, men Nordsjællands Politi havde hurtigt en patrulje fremme og fik fat i ham.