Et flertal i Social- og Beskæftigelsesudvalget er klar til at lukke Klubben her på Svingelport i sin nuværende form. Foto: Sarah Marie Winther

Haste-plan: Stubben er reddet - men de svageste bliver fortsat hårdt ramt

Kirkens Korshærs herberg Stubben med 11 pladser får med største sandsynlighed ikke frataget sit kommunale tilskud på 300.000 kroner. Beboerne på botilbuddene får heller ikke afskaffet deres ferier. Det står klart efter det seneste møde i Social- og Beskæftigelsesudvalget, hvor ingen stemte medlemmer for disse forslag, der indgik i en spare- og effektiviseringsplan udarbejdet af forvaltningen, som indeholder varige besparelser på 20,7 millioner kroner fra 2020. På mødet kunne udvalgets flertal dog kun acceptere besparelser for over 15 millioner kroner, fremgår det af mødereferatet.

