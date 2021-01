Hashsmuglere blev skygget i idyllisk fiskerleje

Her stod politiets civilklædte betjente klar i området og kunne observere losningen af poser med hash, som blev ført videre til tre personbiler. Men derefter slog politiets aktionsstyrke ifølge Helsingborgs Dagblad til og foretog i alt fem anholdelser, hvor den ene mand dog blev løsladt umiddelbart efter, da han bare havde været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Blandt de anholdte er en 37-årig mand, der ellers var for nylig var blevet løsladt efter en længere fængselsdom for kokainindsmugling. Det var øjensynlig en overvågning af den 37-årige, som førte svensk politi på sporet af indsmuglingen via Snekkersten. Og årsagen til overvågningen var nok også, at den 37-årige tilbage i 2014 var udset til at starte den berygtede rockerklub Satudarahs afdeling i Malmø, skriver Helsingborgs Dagblad.