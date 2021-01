Hashfund i biler

To gange fredag aften fandt Nordsjællands Politi hash og andre narkotiske stoffer i biler, der rent rutinemæssigt blev stoppet.

Første gang var klokken 19.07 på Fabriksvej ud for Teknisk Museum, da en 35-årig mand blev standset i sin bil. Under samtalen med manden fik politiet en mistanke om narko, og da de kiggede i bilen, fandt de 11,3 gram hash. Der er derfor nu en bøde på vej til manden.

Senere på aftenen, klokken 21.20, stoppede politiet på en parkeringsplads ved Gymnasievej i Espergærde en 18-årig mand i en bil. I bilen fandt patruljen desuden en joint, to gram hash og to gram skunk. Den 18-årige er fra lokalområdet og kan nu også se frem til at få en bøde.