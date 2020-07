Hash, foldekniv og ulovlig indtrængen sendte ung mand i problemer

En 20-årig tidligere straffet mand var ved Retten i Helsingør tiltalt for at bryde ind på en institution, være i besiddelse af flere gram hash og bære en ulovlig foldekniv.

Han nægtede sig skyldig i at have skaffet sig adgang uberettiget til et udhus ved institutionen Villa Fem på Borgmester P. Christensens vej i Helsingør, men han erkendte delvist tiltalen om de 39,97 gram hash. Her var han dog tiltalt for at ville videresælge hashen, men han erkendte kun at have være i besiddelse af den. Manden var helt på det rene med foldekniven, hvor han på forhånd havde erkendt sig skyldig i det forhold.

