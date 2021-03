Se billedserie En umage, men glad forsamling i Hellebæk ved forretningen Mad & Møbler, hvor kultur og handelslivet fortalte om deres planer for en genstart og et mere lyst 2021. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hanen galer og handlen er tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hanen galer og handlen er tilbage

Et samlet handels - og kulturliv er gået sammen om en genstart, der skal højne shoppeoplevelsen gennem kulturelle aktiviteter og høns.

Helsingør - 26. marts 2021 kl. 09:32 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Det har været en træls tid for handelslivet. Nedlukning og restriktioner har været fortællingen, men nu er handelslivet efterhånden tilbage for fuld styrke. Og det skal markeres.

Som en knockoutet bokser, der finder sig selv slået i gulvet, kræver det meget at komme på benene og i gang igen, og en peptalk fra et overraskende ringhjørne har været en overraskende hjælp. Kulturlivet - og i særdeleshed Helsingør Teater - har nemlig taget kontakt til handelslivet, og et nyt samarbejde - der skal højne shoppingoplevelsen i de nordsjællandske sundbyer - begynder nu til påske. Samarbejdet er i den grad tiltrængt, lyder det fra Kim Backe, der er citykoordinator i Helsingør Handel.

- Det er alfa omega. Det er mere end positivt og en kæmpe håndsrækning. Helsingør Teater rak hånden ud og spurgte, om vi kunne tænke os at samarbejde, og så var det bare at sige »JA!«, siger han.

Samarbejdet skal skabe en synergieffekt, hvor kulturen kommer ud på gaden, i shoppingcentrene og i butikkerne, hvilket både skal give en bedre shoppeoplevelse og en øget opmærksomhed omkring kulturinstitutionerne.

Fra nu til jul Den store initiativtager Helsingør Teater har fået skubbet og rykket en masse forestillinger og med god erfaring fra gadeteaterfestivallen, er de nu klar til at rykke teatret ud i gaderne i Espergærde, Humlebæk, Helsingør og alt derimellem. Jens Frimann Hansen er teaterchef i Helsingør Teater, og han nævner Kulturnatten, som et holdepunkt, men i modsætning til Kulturnatten som enkeltstående begivenhed, skal det nye samarbejde strække sig helt til sommeren er over os. Og måske længere endnu. I hvert fald er Jens Frimann Hansen ikke nervøs for, at programmet ikke kommer til at bugne.

- Vi har selv så meget, så vi næsten kan lave aktiviteter fra nu af og til jul. Der kommer til at være arrangementer i en sammenhæng, du normalt ikke ser, lover teaterchefen.

Rundt til alle byer Store kulturinstitutioner som Kulturværftet, Helsingør Kommunes Biblioteker og Kronborg støtter ifølge Jens Frimann Hansen op, og en del af holdet var samlet torsdag ved den ganske uortodokse kombiforretning »Mad & Møbler« i Hellebæk. Her er tale om en forretning, som du forlader med en simreret under den ene arm og en taburet under den anden. Og lysten til at lege med kombinationerne stopper ikke der for indehaverne Søren og Julia Dagø, der drømmer om at åbne en kulturcafe i et tilstødende lokale. Indehaverne sammenfletter dermed på fornem vis kultur og handel, og derfor var det en oplagt lokation at præsentere genstartsplanerne nærmere. - Der er så mange skønne steder i Hellebæk og rundt om i kommunen, og derfor kommer vi til på skift at sætte fokus på forskellige områder. Lige nu har vi de første tre weekender på plads, og vi begynder i påsken, hvor skuespillere fra Dansk Rakkerpak laver pop-up-gadeteater, fortæller Camilla Hasseriis Dietz, der er kommunikationsansvarlig i Helsingør Teater.

Skuespillerne vil blandt andet lave rav i gaden klædt ud som nysgerrige høns og skøre politimænd, og skuespillerne vil hele tiden være på farten, så store forsamlinger kan undgås i disse tider.

Gratis omgang? Projektet er støttet med 400.000 kroner af Helsingør Kommune, og derudover putter Helsingør Teater 50.000 kroner i puljen. Men hvad med handelslivet? Hvad støtter de med? Det kan synes som en gratis omgang, at de får liv i gaden og gratis aktiviteter, men ifølge Kim Backe fra Helsingør Handel bidrager de blot på en anden måde.

- Vi byder ind med vores tid og vores netværk og stiller vores digitale platforme til rådighed. Vi står også selv for en del af markedsføringen, siger han.

Af store spillere, som også er med, kan nævnes Helsingør Bycenter, Hornbæk Handel og Espergærde Centret.

Endnu er meget af programmet usikkert, og det er da også hensigten, at der skal være plads til både impulsivitet og løbende tilpasning. I et større interview i Kulturlivet Nordsjælland, der udkommer med avisen i morgen lørdag, kan du læse mere om planerne, og det måske lidt forbudte ægteskab mellem handels - og kulturlivet.

relaterede artikler

Tæt på 4 millioner skal sætte gang i kommunen 17. marts 2021 kl. 04:36