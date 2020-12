I en normal december ville Stengade i Helsingør være et mylder af mennesker. Allerede nu lider handelen under restriktionerne, men den er ikke tvangslukket - alligevel anbefaler myndighederne nethandel, og det frusterer. Siden dette billede blev taget, er gaden blev opdelt med to spor. Et til hver retning. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Handelsliv i protest over råd om danske juleindkøb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Handelsliv i protest over råd om danske juleindkøb

Handelslivet i Helsingør og Hillerød protesterer over Sundhedsstyrelsens opfordring til at købe julegaverne online. Køerne er ved pakkeshops, ikke i butikkerne, lyder opråbet.

Helsingør - 11. december 2020 kl. 07:18 Af Camilla Bjørkman Aagaard, Trine Lønbro og Steffen Slot Kontakt redaktionen

Hvis man kigger sig om efter steder, hvor mange mennesker samles, skal man bare finde et pakkeudleveringssted om eftermiddagen.

Her er der typisk kø. Men ude i butikkerne i de danske gågader er der god plads.

Alligevel opfordrede Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm forleden til, at danskerne denne jul handler på nettet, og anbefalingen gentages øverst i bydeform i de officielle vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om juleindkøb.

Det har nu fået 29 danske handelsbyer til at sende et åbent brev til statsminister Mette Frederiksen, erhvervsminister Simon Kollerup og Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen. Opråbet påpeger, at butikkerne har været dygtige til at opfylde alle krav, og at der ikke er offentliggjort dokumentation for smittekæder, der stammer fra handlen.

- Vi er ramt af den retorik, de tre personer bruger, senest Søren Brostrøm der opfordrer til, at man handler online. Det er reelt set en reklame for de store internetvirksomheder og en opfordring til at undgå at handle i de lokale butikker. Det kan ikke tolkes på andre måder. Det er muligt, at det var en fortalelse, men så må han komme ud og præcisere, siger Mette Kragh Faurholdt, citykoordinator i Hillerød Shopping og uddyber:

- Det er tankeløst. De har ikke føling med, hvor mange menneskers liv, der er afhængige af, at der er en detailhandel i Danmark. De har ikke føling med, hvor mange arbejdsplader, der er på spil, og det er derfor, vi er mange, der nu står sammen om det her brev.

Gader er tomme De 29 handelsbyer advarer om, at retorikken fra højeste sted presser den detailhandel, der allerede er presset. Endda i årets vigtigste måned, hvor julehandlen har stor betydning for mange butikker.

- Vi har gjort rigtig meget for, at julehandlen kan foregå på sikker vis - senest ved at indføre ensretninger i gaderne, og man har fra myndighedernes side valgt, at butikkerne gerne må holde åbent, så det virker mærkeligt ikke at støtte op om dem, men i stedet henvise til onlinehandel. Der er samtidig det problem med onlinehandel, at mange af virksomhederne ikke er danske, og dermed sender vi penge ud af landet. Det har jeg svært ved at se er en fordel i en krisetid, siger Piet Petersen, formand for Helsingør Handel.

Ligesom Mette Kragh Faurholdt fra Hillerød Shopping kan Piet Petersen fortælle, at der er god plads i gaderne - intet er som det plejer. Derfor er det ifølge handelsforeningerne muligt at købe julegaver ude i butikkerne i de danske byer uden at stå i lang kø eller være omgivet af mange mennesker.

- Man kunne godt kigge på, om man kan gøre det endnu mere sikkert at handle ved eksempelvis at forlænge åbningstiderne, men det er svært i den her tid. Detailhandlen er presset på økonomien, og derfor er man nødt til at se på, om det kan betale sig rent økonomisk. Gaderne er allerede tomme, og hvis man skal holde åbent to timere længere for én kunde, så kan det nok ikke betale sig. Mange af butikkerne har desuden i forvejen lange åbningstider, fordi de ligger i et butikscenter, siger Piet Petersen, formand for Helsingør Handel.

Frederiksborg Amts Avis har uden held forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen og Erhvervsminister Simon Kollerup (S).