Se billedserie En mørk eftermiddag i januar i år blev en større mængde hash, kokain og amfetamin fundet her foran Valhalla på H. P. Christensens Vej. Foto: Andreas Norrie

Han var forsvundet i flere år: Nu er han dømt i narko-sag

En stor mængde narkotika blev fundet i forbindelse med en helt anden politiforretning på bosted. Den dømte 50-årige har ikke angivet nogen indtægter siden 2014.

Helsingør - 03. april 2021 kl. 07:29 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Det var mest af alt et tilfælde, der førte til, at en politipatrulje sent på eftermiddagen 27. januar i år kunne beslaglægge 72,6 gram amfetamin, 70 gram Kokain, 1.571,1 gram hash, 1320,7 gram skunk(hashtype) og 23,5 gram psykedeliske svampe i en Toyota på parkeringspladsen foran botilbuddet Valhalla på H.P. Christensens Vej, som blandt andet rummer borgere med et misbrug.

For politiet var nemlig i færd med en anden - og mindre - politiforretning på stedet.

Indehaveren af stofferne, en 50-årig mand uden kendt bopæl, blev anholdt på stedet ligesom en 37-årig mand blev også sigtet for en mindre mængde narkotika beregnet på videresalg. Den 37-årige blev dog ikke taget med på stationen.

Næste dag blev den 50-årige mand varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved Retten i Helsingør. Forhøret foregik for lukkede døre, men inden dørlukningen kom det frem, at den 50-årige mand havde været meldt forsvundet i omkring tre år. Ved grundlovsforhøret nægtede manden, som havde hestehale og var etnisk dansk, sig skyldig.

Efter en kortere efterforskning i sagen, som blandt andet - som tidligere omtalt i Frederiksborg Amts Avis - har omfattet besøg på adresser på Nordvej i Nøjsomhed, så er den 50-årige nu blevet idømt en dom på 1 år og 6 måneders fængsel ved Retten i Helsingør, hvor han erklærede sig skyldig i sagens to forhold, hvoraf den ene af dem handlede om narkoen beregnet på videresalg, og den anden handlede om, at han have udsat en politibetjent for alvorlig fare ved sin kørsel.

Påkørte betjents knæ Mere præcist er den 50-årige blevet dømt for i forbindelse med anholdelsen på parkeringspladsen ved grov kådhed eller hensynsløshed at have kørt frem med en politiassistent med omkring 10 kilometer i timen. Det resulterede, at betjentens knæ blev påkørt.

Dette forhold ved medvirkende til, at den 50-årige også blev frakendt kørekortet i tre år.

I forhold til udmålingen af straffen, så spillede det også ind, at manden ikke var straffet af betydning for sagen.

Kriminalforsorgen har også været inde over sagen for at vurdere, hvorvidt den 50-årige ville være egnet til samfundstjeneste i forhold til eksempelvis dele af dommen. Det mente myndigheden ikke var tilfældet.

Selv forklarede den 50-årige, at han var mere begavet end udspørgeren hos Kriminalforsorgen, og at han ikke havde et misbrug, som det fremgik af udtalelsen. Han ville derimod beskrive som livsnyder.

Han forklarede også i forhold til et spørgsmål om indtægtsforhold, at han ganske rigtigt ikke havde angivet nogen indtægter i 2020. Faktisk havde han ikke gjort det helt tilbage fra 2014. Han kunne nemlig bedst lidt at klare sig selv om være økonomisk uafhængig.

Den 50-årige har siddet varetægtsfængslet i sagen siden anholdelsen.

