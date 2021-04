Se billedserie Smagsprøver, en snak og sunde grøntsager. Der er personlig betjening i den lille grøntsagsbod på Axeltorv. Foto: Philip Horup

Han holder torvehandlen i live året rundt: - Især om onsdagen er det ensomt

Helsingør - 17. april 2021 kl. 13:19 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Hver onsdag og hver lørdag året rundt sælger Neil Mills friske grøntsager fra sin lille interimistiske bod på Axeltorv midt i Helsingør. Grøntsagsboden fylder ikke alverden på det store åbne torv - forstærket af at Neil Mills typisk om onsdagen er den eneste sælger på pladsen. Men rollen som enspænder passer ikke grøntsagsdyrkeren specielt godt, og han ville ønske, der var mange flere boder på torvet.

- Jeg har været her et par år, og det er kun mig. Det kan godt være meget ensomt især om onsdagen. Det er ikke altid sjovt, især ikke når det er 10 graders frost. De bedste dage er når solen skinner, og det bedste er, når jeg får en hyggelig snak med de handlende, siger Neil Mills.

Boden bugner af klassiske danske grøntsager og friske krydderurter, og Neil Mills fortæller, at udvalget bliver varieret løbende - alt efter sæsonen.

Flere boder er vigtigt Torvesalget i andre danske byer - eksempelvis Aarhus, Køge og Silkeborg - er bygget op omkring flere små boder, der så supplerer hinanden med spændende varer i forskellige kategorier. Det gør torvehandlen mere tilgængelig for de handlende, da de så kan købe ind til hele aftensmåltidet samme sted, ligesom de kan slentre mellem de forskellige stande og samle inspiration.

Anderledes forholder det sig på Axeltorv. Forretningsbetingelserne er derfor ikke verdens meste optimale for Neil Mills, men den ensomme sælger giver ikke sådan lige op.

- Det er meget vigtigt, at der kommer en bager, en ostehandler eller måske en bod, hvor det er muligt at købe fisk og kød. Hvis der kommer flere boder, vil der komme flere kunder - og omvendt. Jeg har varer, som du ikke finder i supermarkedet, og nu kommer der snart nye kartofler, og når vi får jordbær, er der altid travlt, siger Neil Mills.

I sidste måned stemte politikerne i Helsingør Kommunes By- Plan- og Miljøudvalg for en ekstraordinær dispensation, der midlertidigt lemper mulighederne for at opføre en stand på torvet. Håbet er, at der så kommer flere spændende boder på torvet op til sommeren, og om lørdagen er der allerede nu sket en mærkbar forandring.

Dyrker økologi i Helsingør Neil Mills står tidligere op, end dem der står tidligt op. Klokken 04.00 begynder arbejdsdagen. Meget af det der bliver solgt i boden, kommer nemlig fra Neil Mills eget lille økologiske landbrug i det sydlige Helsingør. Først skal dagens grøntsager klargøres og sorteres, og så går arbejdet med at pakke bilen med saftig rabarber, sprælsk salat og sunde rodfrugter ellers i gang. For et år siden besluttede Neil Mills at kaste sig fuldt ud over sin hobby.

- Det begyndte som en hobby, men sidste år blev jeg så selvstændig, fordi jeg elsker selve dyrkningen af grøntsagerne, og fordi jeg har fået et stort stykke jord. Jeg har før været ansat i byggebranchen og som pedel på en skole i Hillerød, fortæller han.

Udover torvesalget er det Neil Mills plan på sigt at blive leveringsdygtig til de lokale restauranter, men det har indtil videre været besværliggjort af nedlukningen.

Hjalp autister i England Han kom til Danmark i 90erne, men oprindeligt er Neil Mills fra England, og på de britiske øer havde den langhårede sælger endnu mere jord til rådighed. Her var han ansat på en skole for børn med autisme, og til den skole hørte et kæmpe stykke landbrugsjord på 50 hektar. I samarbejde med eleverne dyrkede Neil Mills jorden, og det var en livsbekræftende oplevelse.

- Vi dyrkede jorden økologisk, og det havde en fantastisk effekt på børnene med autisme. De fik en del af ansvaret for dyrkningen, og det var en gennemført livsstil, hvor børnenes måltider så bestod af de råvarer, de selv havde dyrket. Maden og dyrkningen bidrog simpelthen positivt til børnenes trivsel, lyder det fra Neil Mills.

De fleste weekender får englænderen selskab på Axeltorv af en honningsælger, men Neil Mills slår fast, at han håber på endnu mere selskab.

- Det kunne kun være hyggeligt!, siger han.