Det var her ved Retten i Helsingør, at den 19-årige mand skulle stå til ansvar for den cirka 10 sekunders lange video, han optog en vinteraften tilbage i 2017.Foto: Peter Mailand

Artiklen: Han hev telefonen frem under sex. Endte med at være børneporno

Han hev telefonen frem under sex. Endte med at være børneporno

De 10 sekunder endte ved Retten i Helsingør, hvor en nu 19-årig mand var tiltalt for at have optaget en sexvideo uden samtykke, vist den til flere andre drenge og være i besiddelse af børneporno, da pigen i filmen var under 18 år. Manden nægtede sig skyldig for, hvad der var sket tilbage den 6. december 2017.

En kort videosekvens på 10 sekunder var alt, hvad der skulle til for at vende op og ned på livet hos en teenagepige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her