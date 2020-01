Det var ved denne 7-Eleven, at den enarmet tyveknægt huserede i omtrent et halvt år. Det kom til flere konfrontationer af verbal og fysisk karakter med personalet - det fik flere medarbejdere til at sige op.

Han fik de ansatte til at sige op, når han skabte panik

De sidste to år har en 36-årig mand skabt kaos - særligt omkring stationen. Han har fået flere butiksansatte til at sige op, båret kniv og med knyttet næve slået sig igennem tilværelsen. Nu er han dømt for 24 forhold.

12 centimeter. Steakkniv. Det var, hvad den 36-årige bar på sig, da han tidligt om aftenen i marts sidste år støder ind i politiet ved Helsingør Station. Her bliver han sigtet og senere tiltalt og dømt for at overtræde knivloven.

