HamletScenen vil være hele Danmarks Shakespeare-teater

HamletScenen rækker ud til danske teatre: Vil gerne lægge hus, hjerne og hjerte til teaterkollegaers Shakespeare-projekter.

Helsingør - 10. februar 2021 kl. 05:13 Kontakt redaktionen

For nyligt blev HamletScenen ejer af sin egen indendørs teatersal i den gamle kaserne på Kronborg. Nu vil Shakespeare-teatret i Helsingør træde i karakter som hele Danmarks Shakespeare-teater og stille viden og netværk til rådighed for danske teaterkollegaer. Derfor har HamletScenen sendt et brev ud til alle danske teatre.

HamletScenen har siden sin etablering i 2008 haft til særlig opgave at videreudvikle den danske Shakespeare-teatertradition og herunder den særlige verdenskulturarv, der knytter Hamlet-fortællingen til Helsingør og Danmark.

Nyskabende projekter

Teatrets store netværk lokalt, nationalt og ikke mindst internationalt sammenlagt med gode scenefaciliteter, nu både indendørs og udendørs, skaber unikke rammer for nyskabende Shakespeare-teaterformater, store som små, og med hele verden som publikum. Derfor har HamletScenen udsendt et brev til alle danske teatre.

- På HamletScenen har vi gentænkt vores væren i verden, og vi ønsker at træde i karakter som hele Danmarks Shakespeare-teater i krydsfeltet mellem national og international teaterudveksling, siger Lars Romann Engel, teaterdirektør og kunstnerisk leder på HamletScenen.

Form og format

- Vi råder over en kæmpe viden om Shakespeare, som vi gerne vil tilbyde vores kolleger i branchen, og vores netværk både i og uden for landets grænser kan med garanti komme vores kollegaer til gavn. For os handler det om, hvordan vi kan aktualisere klassikere - både i forhold til form og format - og derigennem fortsætte med at præsentere vores publikummer for relevante og meningsfulde forestillinger, siger Lars Romann Engel.

Helt konkret vil HamletScenen potentielt gerne lægge hus, hjerne og hjerte til Shakespeare-projekter fra teatrets kollegaer i branchen. Det kan blandt andet dreje sig om:

At skabe en national eller international Shakespeare-turnéforestilling med kant og størst mulig publikumsrelevans

At præsentere en eksisterende eller planlagt Shakespeare-turnéforestilling med kant og størst mulig publikumsrelevans på Kronborg

At opnå mere viden om Shakespeares dramatiske univers og fx tilrettelægge et foredrag eller et seminar

At få større indsigt i at arbejde scenisk med Shakespeare og tilrettelægge en workshop eller en masterclass

At få en uge til at afsøge en scenisk idé til at kaste Shakespeare op i luften med kant og størst mulig publikumsrelevans.

For Lars Romann Engel er forhåbningen, at mange teatre vil benytte anledningen til at kontakte HamletScenen med deres potentielle Shakespeare-projekt.

