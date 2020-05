HamletScenen udskyder sommerens forestillinger

- Vi har brugt de sidste mange uger på at afsøge forskellige løsningsmuligheder, sideløbende med at vi har fulgt myndighedernes anbefalinger. Vi er kommet frem til den svære beslutning, at det mest forsvarlige er at udskyde sommerens forestillinger til næste år, siger Lars Romann Engel, teaterdirektør og kunstnerisk leder af HamletScenen.

Shakespeare Festival, der er en tilbagevendende begivenhed på Kronborg hvert år i august, skulle i 2020 have haft besøg af internationale gæstespil fra Sydafrika og England. Deres besøg er nu udskudt til næste år. Det samme gælder borgersceneforestillingen "Vinterstemmer", der skulle have spillet i maj/juni 2020 på den gamle brandstation i Helsingør.

- Jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor meget det ærgrer mig, at vi må udskyde vores forestillinger til næste år, og jeg beklager over for såvel alle de medvirkende og vores publikum. Det har været en lang proces med svære overvejelser, men vi må erkende, at det ikke kan være anderledes med den usikre situation, vi står i på nuværende tidspunkt. Vi løber ingen risiko hverken for medvirkende eller publikum, siger Lars Romann Engel.