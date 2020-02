HamletScenen gør borgere til hovedpersoner

På HamletScenen i Helsingør byder 2020-sæsonen blandt andet på to borgersceneforestillinger i henholdsvis foråret og efteråret. Denne type af forestillinger er nyt for egnsteatret, da det er helt almindelige borgere uden skuespilerfaring, som står på scenen. Borgersceneforestillingerne skal give stemme til borgergrupper, som sjældent selv kommer til orde på scenen og generelt i det offentlige rum samt de grupper, der ikke normalt frekventerer byens kulturelle tilbud.

I år er der et nyt format på plakaten, når HamletScenen løfter sløret for årets første forestilling. ”Vinterstemmer” er en såkaldt borgersceneforestilling, hvor helt almindelige borgere gøres til hovedpersoner på scenen.

- HamletScenen arbejder i spændingsfeltet mellem scene og samfund med fokus på tværfaglighed, identitet, mangfoldighed og inklusion, og det er også nøgleordene, når vi taler om borgersceneforestillinger. Vi giver taletid til og sætter fokus på de grupper, der ofte bliver overset og på den måde håber vi, at vi kan få publikum op fra sæderne, så de kan blive inspirerede til at se verden og mennesker omkring dem i et nyt og andet lys, siger Lars Romann Engel, teaterdirektør og kunstnerisk leder af HamletScenen.

Alderdom lig handicap

"Vinterstemmer" er et opråb til verden mod den kultur, der sætter den fysiske ungdommelige krop i centrum. Den plastificerede fitnessverden, hvor alderdommen sættes lig et handicap. Et afsnit af vores liv, som vi ikke vil konfronteres med eller acceptere; sorgen, tabet, forfald og ældning. Et opråb til en verden, hvor erfaring ikke er værdsat, og hvor »smart i en fart« er succeskriterie. Hvor langsomhed, refleksion, anderledeshed ikke er værdi. Hvor døden, ensomheden, forfald og ældning oftest ikke reflekteres såvel samfund som i kunsten og teatret.