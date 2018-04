Se billedserie Denne flotte friluftsscene blev bygget på voldområdet sidste år. Også i år bliver den brugt til Shakespeare-festivallens forestillinger . Foto: Presse

Send til din ven. X Artiklen: HamletScenen er klar til årets festival Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HamletScenen er klar til årets festival

Helsingør - 03. april 2018 kl. 03:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når HamletScenen til august inviterer til Shakespeare-festival bliver det med internationale gæsteproduktioner af en helt særlig karakter. Sidste år indviede festivalen et nyt sceneområde bygget henover voldgraven med det smukke Kronborg Slot som baggrund. Den helt unikke placering fuldender oplevelsen, når scenen i år fyldes med Peking Opera, tysk teaterkoncert og årets egenproducerede "Shakespeare in Concert 2018" og "Shakespeare Was Here".

1. august åbner Shakespeare Festival med et varmt gensyn når Shanghai Peking Opera Company opfører "Hamlet - The Revenge of Prinze Zi Dan«. Forestillingen blev specifikt skabt til Kronborg slot tilbage i 2005, hvor urpremieren var udsolgt og spilleperioden måtte forlænges med endnu en dag. Ikke kun publikum var begejstrede, også anmelderne kastede en stjerneregn over forestillingen. Det er derfor med stor glæde at HamletScenens direktør Lars Romann Engel inviterer forestillingen tilbage til Kronborg.

Teaterkoncert

»Searching for William« er en pop-rock teaterkoncert, der med lys, lyd og film kombineres i en stærk visuel og sanselig fortælling. Det er alt andet end klassisk teater, når publikum inviteres indenfor i en forunderlig verden mellem drøm og virkelighed. Med den anmelderroste skuespiler og sanger Christian Friedel i front, som to gange tidligere har gæstet Shakespeare Festivalen på Kronborg, har bandet Woods of Birnam spillet for udsolgte sale med denne visuelle og poetiske teaterkoncert.

»Shakespeare in Concert 2018« byder på en skøn forening af blæsere, tenorer, balletdansere og musik, som går legende til værks, når de sammen forfører og overrasker publikum under åben himmel. Den verdensberømte trombonist og komponist Elias Faingersh tog publikum med storm, da han i 2016 gæstede Shakespeare Festival. Nu vender han tilbage og får selskab af Dania Brass Ensemble med komponist Mogens Andresen, kontratenor Valdemar Villadsen, balletdansere mfl. Der er lagt op til en musikalsk og stemningsfyldt aften.

Billet-salget til forestillingerne i august er gået i gang. De kan købes på www.hamletscenen.dk