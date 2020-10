Halberg & Friends på Café Hulerock

Det er som at gå på tynd is at afholde koncerter i disse tider, men man siger jo at alle gode gange tre og her den gang har vi taget alle forholdsregler og flytte starte tidspunkt for koncerten så musikken starter klokken 19.30 så vi kan nyde det i to fulde sæt og stadig overholde de restriktioner, siger indehaver Jacob Jacoby fra Café Hulerock/Håndværkeren om koncerten 17. oktober med Halberg & Friends.