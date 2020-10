Hærværk mod parkeret bil

På en parkeringsplads på Allégade blev en bil onsdag mellem klokken 11.00 og 14.30 udsat for hærværk, idet der var påført bilen dybe ridser på forruden, motorhjelmen og venstre for- og bagdør. Der er mistanke til, at gerningsmanden muligvis kunne være en mand af anden etnisk herkomst end dansk, som kom kørende til stedet i en sort Volkswagen Golf eller Polo og mente, at parkeringspladsen tilhørte ham.