Svømmehallen på Gladsaxe Gymnasium er blevet omdannet til et multifunktionelt auditorium. Illustration: Dall & Lindhardtsen

Hædrende omtale til Dall & Lindhardtsen

Helsingør-arkitekterne hædres for deres transformations-projekt på Gladsaxe Gymnasium.

»Fra svømmehal til auditorium« er ledetråden for det transformations-projekt, som Dall & Lindhardtsen har gennemført for Gladsaxe Gymnasium. Her er en svømmehal omdannet til auditorium og baderummet til studiezone, og på den måde er bygninger og lokaliteter, som var udtjente, blevet transformeret til fremtidssikrede lokaler.