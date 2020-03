Hæder til 125 frivillige

Tre priser uddelt Under Frivilliggallaen uddelte borgmester Benedikte Kiær Fritidslederprisen 2019 til Doris Dahl Hansen fra Gigtforeningen for hendes mangeårige indsatser i mange af kommunens foreninger.

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget Betina Svinggaard uddelte Ildsjæleprisen 2019 til Laila Rohde Mortensen fra Scleroseforeningen for hendes projekt i 2019: "Laila panter for Scleroseforeningen".

Og Integrationsrådet uddelte Integrationsprisen 2019 til Bydelsmødrene for deres store indsats i boligområderne. Prisen blev overrakt af formand for Integrationsrådet Carol Krogstrup og borgmester Benedikte Kiær.

Der var musikalsk underholdning med 15-årige Emma Danielsen fra Musikskolen, 30 børn fra Teaterbøtten og Hurtigkarl Trio fra MGK, Musikalsk Grund Kursus. Desuden gav NOVA, Nordsjællands Astronomiforening, et indblik i foreningens arbejde og gav de frivillige et spændende indslag om universet.

Integrationsprisen, som i år gik til Bydelsmødrene, blev omtalt i avisens lørdagsudgave, hvor man kunne læse motiveringen for at uddele prisen.

Samlede pant

I motiveringen for at give Laila Rohde Mortensen Ildsjæleprisen, blev hendes indsats for at skaffe penge til Scleroseforeningen omtalt. Laila har selv været ramt af sygdommen i 20 år, og sidste år satte hun projektet »Laila panter til Scleroseforeningen« i gang. Det endte med at frivillige og virksomheder i hele landet sendte pantindtægter til Laila, og projektet gav imponerende 52.100 kroner til Scleroseforeningen.