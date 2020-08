Hård straf til kvindelig kidnapper

I retten i Helsingør skulle en kvindelig kidnapper samt en mandlig medsammensvoren have deres dom torsdag. De havde sammen kidnappet en mand fra Helsingør, hvorefter de havde presset ham til at overføre penge til dem. De endte med et udbytte på over 900.000 kroner, men for den kvindelige kidnappers side, så endte det også med en fængselsdom.