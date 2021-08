Indsmugling af narko i et fjernsyn er ikke så almindeligt her i Horserød Statsfængsel. Mange stoffer bliver sandsynligvis kastet ind over hegnet fra skoven. Foto: Lars Skov Foto: Fotograf Lars Skov

Hård narko blev smuglet ind gemt i fjernsyn

Flydende »fantasy«, amfetamin og piller var gemt i et TV, der blev forsøgt smuglet ind i Horserød Statsfængsel. 34-årig blev frifundet.

Helsingør - 09. august 2021 kl. 11:34 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Politi og anklagemyndighed led et klart nederlag i en sag om indsmugling af hård narkotika til en navngiven indsat i Horserød Statsfængsel, som fandt sted i juni sidste år.

Ved Retten i Helsingør stod en i dag 34-årig mand fra Hundested, der har fast job og er far til to børn, nyligt tiltalt for at have forsøgt at indsmugle hele to liter flydende GHB, også kendt som fantasy eller flydende ecstasy, 24 gram amfetamin og 49 stærke piller ind i fængslet.

Stofferne var alle gemt i et TV, og blev afsløret allerede umiddelbart efter, at den 34-årige indleverede det i fængslets vagtstue. En af årsagerne til, at vagtmesteren valgte at kontrollere fjernsynet særligt nøje var, at det blev afleveret uden fjernbetjening.

Har droppet ven Den 34-årige forklarede i retten, at han var blevet bedt om at aflevere fjernsynet til en navngiven fange af en nær og mangeårig ven. Han tænkte ikke nærmere over sagen, og havde alligevel et ærinde i Helsingør-området.

I fængslet legitimerede han sig også med sit kørekort.

I retten forklarede den 34-årige, at han siden har brudt kontakten til den mangeårige ven efter sagen.

Det skete efter politiet efterfølgende ringede og sigtede han i sagen.

Domsmandsretten fandt den 34-åriges forklaring sammenhængende og troværdig og konstaterede, at der i retten ikke var blevet fremlagt nogen eksempelvis tekniske beviser for, at den 34-årige havde været involveret eller vidende om indsmuglingen af stofferne. Det førte til, at den 34-årige blev frifundet.

Under oplæsningen af de personlige forhold i retten kom det frem, at den 34-årige helt tilbage i 2012 havde fået bødestraf for blandt andet overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Horserød Statsfængsel med 250 åbne og 31 lukkede pladser er ligesom landets øvrige fængsler præget af stor personalemangel, og der har været tale om, at det også betyder, at mere narkotika slipper ind. Særligt stor er personalemanglen i øvrigt i København og hovedstadsområdet.

