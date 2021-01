Håndværkernes skræk: Indbruddene i varebiler fortsætter

Stadig flerfe håndværkere oplever i denne tid at komme ud til deres varebiler, som er blevet tømt for værktøj af indbrudstyve. Hidtil har det været i bestemte kvarterer i Helsingør, at bilindbruddene har fundet sted, men den seneste døgnrapport fra Nordsjællands Politi fortæller, at der også er begået indbrud i varebiler i Espergærde.