Håber på at udvide Hornbæk Havn

Helsingør - 23. november 2020

Den blev bygget i 1920, så den har vel egentlig gjort det ganske godt, men nu er Østre Mole i Hornbæk Havn så anløben og faldefærdig, at de yderste 20 meter er blevet afspærret af frygt for, at molen skal styrte sammen. Andre dele af molen er holdt sammen af brede stålbånd, så en udskiftning er påkrævet.

- Og i stedet for dyre lappeløsninger, så har vi i havnebestyrelsen foreslået, at havnen udbygges til glæde for havnens brugere, de mange på venteliste til en bådeplads - og til gavn for hele Hornbæk, forklarer formanden for Hornbæk Havn, Jørgen Haagen Nielsen.

Ønsket om at udvide havnen er ikke af nyere dato, men stormen Bodil kom økonomisk i vejen for projektet, for havnen måtte bruge alle sine penge på genopbygning efter stormen.

Men med Østre Moles alvorlige forfatning er planerne om en udvidelse aktualiseret.

- En vedligeholdelse af molen er en ren udgift, så hvis vi kan kombinere en udskiftning med en tiltrængt udvidelse af havnen, så er meget nået, påpeger Jørgen Haagen Nielsen.

Det kendte arkitektfirma Hasløv og Kjærsgaard, som også har tegnet Nordhavnens udvidelse, har udarbejdet skitser til en udvidelse, og de er nu sendt til Kystdirektoratet, hvor projektet netop nu er i høring hos myndighederne.

Nikker de ja til det, skal projektet behandles i Helsingør Kommune, for der skal udarbejdes en lokalplan med de borgerinddragelser, det indebærer. Den proces vil tage op mod to år, og i den periode skal havnen arbejde for at finde en god økonomisk model.

- Vi forventer, at en havneudvidelse vil koste omkring 20 millioner kroner. Den »lave« pris skyldes, at der kan arbejdes fra land fremfor fra vandsiden, forklarer havneformanden.