Håber på 800 til floorball-brag i hallen

- Vi er stolte over at være værter for så stor en event. Vi er mange, der sukker efter normalitet, og denne begivenhed er en rigtig god mulighed for at komme ud og opleve den allerbedste floorball, vi kan tilbyde i Danmark, siger Helsingør Floorball Teams formand Tobias Pauli Jørgensen.