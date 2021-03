Jobmessen plejer i Helsingør at blive holdt på Kulturværftet.

HH-jobmessen bliver digital

Helsingør - 25. marts 2021 kl. 07:15

Virksomheder og jobsøgende på begge sider af Sundet har mulighed for at finde hinanden på digital jobmesse, der afløser tidligere års jobmesse.

Helsingør og Helsingborg Kommuner har i tæt samarbejde afholdt jobmesser de seneste 5 år, og gennem årene har jobmessen udviklet sig til at stor succes for dem, som søger arbejde og de for virksomheder, der mangler arbejdskraft. Grundet Covid-19 er det desværre ikke muligt at afholde messen fysisk i år. Derimod vil der i år blive afholdt 3 virtuelle jobmesser, via platformen Graduateland.

Den første messe afholdes den 25. marts, kl. 10.00-13-00. Borgmester Benedikte Kiær er glad for, at det trods Covid-19 er muligt at holde fast i samarbejdet med Helsingborg om en jobmesse:

Selvom grænsen er lukket og store dele af samfundet stadig er lukket ned, så er det meste af jobmarkedet stadig åbent. Det betyder, at der fortsat er virksomheder, der har brug for arbejdskraft, og ledige, der søger job. Derfor er jeg glad for, at vi har fundet en coronasikker måde at holde jobmesse på. siger borgmester Benedikte Kiær.

Man kan deltage via Helsingør Kommunes hjemmeside.