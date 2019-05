Børn lærer tidligt om trafiksikkerhed i Helsingør. Foto: Andreas Norrie

Guldhjelm for trafiksikkerhed i børnehøjde

Helsingør - 19. maj 2019 kl. 11:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør er blandt de 15 kommuner i Danmark, der gør mest for at skabe sikker trafik for børn og unge – og bedst i Region Hovedstaden. 15 danske kommuner har i år fået en 'Guldhjelm' af Rådet for Sikker Trafik. Det betyder, at de gør rigtig meget for skabe trafiksikre børn og unge. Helsingør Kommune er blandt dem - og ovenikøbet regionsvinder med den største indsats i Region Hovedstaden. Det skriver Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

Det skyldes blandt andet at kommunen har en række tilbud til skolerne, der gør det let at få tænkt færdselsundervisningen ind på klassetrinene. F.eks. gennemgår alle 3. klasses-elever den lille cyklistprøve. I 5. klasse kommer eleverne i trafikpraktik, hvor lærer, hvordan de som cyklister færdes sikkert i trafikken og i særdeleshed nær lastbiler. I 6. klasse tager eleverne cyklistprøven. Og i 8. klasse er alle elever inviteret til et stort arrangement på Kulturværftet med fokus på sikker trafik. Her står de unge på vippen til deres ti farligste år i trafikken, og derfor bliver de mindet om, hvor galt det kan gå, hvis de ikke passer på sig selv og hinanden i trafikken.

- Vi prioriterer færdselsundervisning i skolerne, for gode trafikvaner, der grundlægges tidligt, har større sandsynlighed for at holde, siger Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Hun glæder sig over, at Helsingør Kommune for andet år i træk er de bedste i Region Hovedstaden til at gøre eleverne trafiksikre.

Det samme gør Christian Holm Donatzky, som er formand for Udvalget for By, Plan og Miljø.

- Vi gør meget ud af, at vores skoleveje skal være sikre, så eleverne kan komme trygt i skole på cykel eller til fods. Det er meget bedre at transportere sig selv end at blive kørt. Eleverne får motion, det styrker deres indlæringsevne, og vi sparer CO2 og partikelforurening til gavn for klima og miljø, siger han.