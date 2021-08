Se billedserie Falling Hazard leverer A Tribute to Thin Lizzy Foto: Presse Foto: Picasa

Guitarlir og tonsvis af gode sange

3. september er der tributeaften på Karrosserifabrikken, hvor der er hyldestkoncert for Thin Lizzy og Whitesnake med Falling Hazard og Whitesnake Tribute.

Helsingør - 27. august 2021 kl. 09:55 Kontakt redaktionen

Tag et par af de absolut bedste britiske hardrock-bands fra 1970'erne og 1980'erne. Tag derefter et par af Danmarks bedste tribute-orkestre og få dem til at spille de eviggyldige sange med kærlighed og nerve.

Det er præcis, hvad det nye spillested i Helsingør, Karrosserifabrikken i Murergade, gør fredag den 3. september, hvor Falling Hazard og Whitesnake Tribute hylder deres helte: Thin Lizzy og Whitesnake.

Stående publikum Det bliver spillestedets første koncert med stående publikum og ingen afstand siden coronanedlukningen.

- Nogle gange må vi bare acceptere, at et band enten er blevet for store eller for gamle til at komme rundt på de små koncertsteder. Og hvad gør man så for at sprede glæden til netop deres musik, spørger Karrosserifabrikkens leder, Anders Nannerup:

-I Karosserifabrikken vil vi hvert år arrangere enkelte koncerter med nogle af de bedste tributebands - de, der er så dygtige, at de virkelig formår at tage os samme sted hen som originalkunstnerne kunne, da de selv var på toppen - og ikke mindst i en intim ramme, hvor vi som publikum stadig kan komme helt tæt på.

A Tribute To Thin Lizzy Falling Hazard er en stærk kvartet, hvor de to faste guitarister, Theis Henriksen og svenske Janne Stark, i overbevisende stil skaber Thin Lizzys signaturlyd, som er båret af guitarharmonier og stærke soli. Rytmisk formår Juri Møller Rasmussen (trommer) og Lars Schmidt (bas) at fange det karakteristiske, lette og sine steder ganske funky Thin Lizzy-swing.

Der bliver selvfølgelig spillet de store Thin Lizzy-hits som Whiskey In The Jar, The Boys Are Back In Town og Dancing In The Moonlight. Og så bliver der også plads til nogle af de mere sjældne og eksotiske sange fra Thin Lizzys store bagkatalog - og sange, som ikke er blevet officielt udgivet.

Whitesnake Tribute Whitesnake Tribute blev dannet i 2007 og er blandt de absolut bedste tributebands indenfor hard rock genren.

Musikerne i Whitesnake Tribute er et imponerende hold af tunge profiler, som igennem tiden har spillet eller spiller i bands som Jane Doe, Pangea, Carmen og Witch Cross. Denne konstellation er anført af en af landets absolut stærkeste rocksangere, Jesper Højer, som både er kendt fra DR's "Stjerne for en aften" og succes-koret Læderhalsene.

Whitesnake Tribute formår at levere varen med hits som Is This Love, Here I Go Again og Still Of The Night og tryllebinder med sin energi og spilleglæde publikum fra allerførste strofe. På scenen udstråler bandet både seriøsitet og åbenlys spilleglæde, og publikum bliver stilfuldt og sikkert ført tilbage til dengang, det hele startede i midt 1970'erne med nogle af rockhistoriens største radioklassikere.

Whiteske Tribute består af Jesper Højer: Vokal , Jesper Haugaard: Trommer , Peter Schou: Guitar , Søren Grening: keyboards, Ernst Sørensen: Guitar og Jan Engstrøm: Bas.

Billetter på:

Karosserifabrikken.dk