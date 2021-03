Lee Ritenour spillede sidst på Kulturværftet i 2016. Foto: Presse

Guitarlegenden Lee Ritenour er på plakaten til efteråret

Helsingør - 18. marts 2021

Guitarikonet Lee Ritenour genbesøger Helsingør og Kulturværftet senere på året.

Han er blevet stildannende blandt en hel generation af guitarister verden over. Oplev guitarikonet Lee Ritenour i en eksklusiv koncert på Kulturværftet i Helsingør 22. oktober. Billetsalget starter fredag allerede den 19. marts på www.kuto.dk

Går man tilbage til de utroligt kreative sen-70ere og lytter til amerikansk jazz, rock, fusion, pop m.m., er der et musikernavn, som hele tiden dukker op: Lee Ritenour. Som 16-årig fik han sit første gig ved en pladeindspilning med Mamas and Papas(!), og siden gik det bare op og op. Unge Ritenour blev en af de mest benyttede musikere i specielt det vestlige USA. Hans to fastansatte roadies flyttede Ritenours omfattende setup og guitarstak.

Stilistisk kan Lee Ritenour det hele. Han voksede op siddende ved scenekanten, når guitarlegender som Wes Montgomery, Jim Hall og Barney Kessel stod på scenen. Og han var der også - med ørerne ud fra kroppen - når senere Jimi Hendrix, Eric Clapton og Jeff Beck lagde vejen forbi Californien. Allerede fra den første udgivelse i eget navn (First Course, 1976) kan det høres, at her er en ung musiker med mere end almindelig tjek på instrument og udtryk. Op gennem 70'erne og måske specielt 80'erne udviklede Ritenour en lyd og et personligt musikalsk udtryk, der blev stildannende blandt en hel generation af guitarister verden over. Og mange af hans udgivelser dyrkes stadig som inspirationskilder af unge instrumentkolleger.

Super-guitaristens genstart Lee Ritenours hus og studie brændte ned under de voldsomme brande, der hærgede den amerikanske vestkyst i 2018. Flere end hundrede guitarer, et halvt hundrede forstærkere og vintage-studiegrej blev ædt af flammerne. Det tvang ham til at begynde forfra med en måske mere ydmyg indgang til musikken. I 2020 kom hans første udgivelse siden katastrofen; en solo-guitar CD, Dreamcatcher, hvor man for første gang kan nyde Lee Ritenours fornemme klangfornemmelser og sublime teknik uden funky backing. CD'en er indspillet på otte forskellige akustiske og elektriske guitarer og ofte i kreative stemninger, så lydbilledet skifter fra track til track,

Kulturværftet revisited Lee Ritenour gæstede Kulturværftet i 2016, og minderne fra den koncert kan stadig få smilet til at brede sig på hele ansigtet. Lee Ritenour har sin faste gruppe med ved denne koncert, der med garanti byder på nogle af de mange mindefulde Ritenour-klassikere. Men det skulle undre, om man ikke også får bidder fra solo-CD'erne.